O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Bayern Munique, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos alemães por 4-0:

«Porquê André Almeida? Se metesse o Diogo podia ter feito a mesma pergunta. Estava há três semanas sem jogar… As características são completamente diferentes. Optei pela qualidade defensiva do André, de todos os que jogam ali, é o que defende melhor.»

«Acho que o André não estava a ter dificuldade com o Coman. Ponhas quem puseres, do Benfica ou outro clube, Coman, Gnabry e Sané são jogadores que tiram da frente qualquer defesa. Pensava que quem jogava ali era o Sané, mas achei que o André esteve bem. Ressentiu-se muscularmente. O Bayern não deixou a equipa sair, sobretudo nos primeiros 30 minutos, por isso ele ofensivamente não teve muito que fazer, mas defensivamente achei que esteve bem.»