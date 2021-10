O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Bayern Munique, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos alemães por 4-0:

Sobre o futuro de Everton no clube, respondendo a uma pergunta de uma jornalista de um órgão de comunicação brasileiro:

«O Everton é um jogador que, se você esteve no Brasil, sabe a qualidade que ele tem. Hoje fez um autogolo e não é por isso que vai ser desvalorizado em relação à qualidade individual que tem. Foi uma entrada difícil, porque estava um jogador daquele lado que o obrigou a baixar muito. Quanto ao futuro dele, tem contrato até 2025 e esse é o futuro dele.»