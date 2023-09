Um funcionário da Benfica SAD ganha em média 38 mil euros anuais brutos, divididos por 14 meses: o que dá um valor mensal bruto de 2.700 euros. Isto só de remuneração fixa, podendo em alguns casos seres somados prémios de produtividade.

Esta é uma das revelações que se podem encontrar no Relatório e Contas que a SAD encarnada enviou à CMVM, a qual também esclarece que a sociedade conta nesta altura com 140 funcionários, excluindo os membros da administração, jogadores e treinadores: são mais treze do que na temporada anterior, num gráfico que tem vindo sempre a crescer e que o Benfica justifica com a necessidade de reforçar as equipas de suporte à atividade desportiva.

A grande maioria destes 140 funcionários, refira-se, são homens (120, contra 20 mulheres) e têm curso superior (99, contra 41).

De resto, a remuneração média de jogadores e treinadores do Benfica é de 370 mil euros por ano (incluindo aqui os vários jogadores e treinadores com contrato profissional, e não apenas os da equipa principal).

Já a remuneração média dos membros de órgãos sociais é de 137 mil euros por ano e tem vindo a baixar ao longo dos anos, sobretudo pelo crescimento do número de administradores não executivos.

Nesta altura, apenas Domingos Soares Oliveira e Lourenço Coelho são administradores remunerados, tendo o primeiro recebido 580 mil euros (350 fixos e 230 variáveis) e o segundo recebido 402 mil euros (242 fixos e 160 variáveis).

Depois há mais quatro administradores não executivos, que não têm salário, pelo que ganham apenas por presença em Assembleias Gerais da SAD, o que permitiu baixar a média da remuneração de membros de órgãos sociais.

O presidente Rui Costa não recebe qualquer remuneração da SAD do Benfica.