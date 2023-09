O Benfica comunicou esta quarta-feira à CMVM que apresentou um resultado positivo de 4,2 milhões de euros no exercício encerrado a 30 de junho.

No Relatório e Contas enviado à CMVM, a SAD encarnada revelou desta forma que regressou aos lucros na época passada, após dois exercícios negativos: 35 milhões de euros de prejuízo em 2021/22 e 17,4 milhões de euros de prejuízo em 2020/21.

Com este regresso aos resultados positivos, a SAD do Benfica retoma uma tendência de lucros que se tinha iniciado em 2013/14 e que foi apenas interrompida nas duas épocas referidas.

A alavancar este bom resultado financeiro estiveram sobretudo as receitas operacionais, que atingiram o valor de 284,7 milhões de euros com transações de jogadores (aumento de quase 22 por cento em relação à época anterior) e o valor de 195,8 milhões de euros (aumento de 15,6 por cento) sem incluir as transações de jogadores.

Refira-se, já agora, que a despesa também aumentou, mas num valor bem inferior: com transações de atletas atingiu os 271 milhões (aumento de 2,2 por cento) e sem transações de atletas atingiu os 245,8 milhões (aumento de 1,3 por cento).