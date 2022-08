Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre o Boavista por 3-0.

«Foi muito importante esta vitória. Demorámos 20 minutos a encontrar o nosso ritmo, mas depois controlámos, criamos oportunidade e nunca estivemos em risco de perder pontos. Não é fácil jogar aqui, ainda para mais depois de um jogo tão importante na quarta-feira na Champions. Fizemos muito boas substituições, que trouxeram frescura à equipa e estrou muito contente por isso também.

[sobre a titularidade de António Silva]

«O Nico [Otamendi] estava fora, precisávamos de substituí-lo, a alternativa para central do lado direito é o António. Claro que se ele não estivesse preaparado, podíamos jogar com dois centrais canhotos. Mas na minha opinião ele fez uma grande pré-época e mostrou que está pronto para jogar pela equipa principal. Estou muito contente porque apesar de ter visto um cartão amarelo muito cedo, ele foi inteligente e teve um bom entendimento com o Morato.»

[sobre as sete vitórias consecutivas no início da época]

«É muito importante. Queremos lutar pelo título, e sabemos que temos de vencer quase todos os jogos. Estes jogos difíceis fora são muito importantes, mas mostrámos grande atitude e ambição.»