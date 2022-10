Militão, capitão do Caldas, em declarações à Sporttv no final da eliminação da Taça de Portugal frente ao Benfica, nos penáltis:

«Estivemos muito perto do sonho. Foi pena. Levámos o jogo para penáltis, depois na lotaria a sorte sorriu para o lado do Benfica. Temos de estar orgulhosos. Defrontámos um grande Benfica e não nos acanhámos. Muitas vezes fomos empurrados lá para trás, é normal, mas criámos dificuldades, sobretudo na primeira parte. O Benfica não teve nenhuma ocasião de golo, nós atirámos uma bola ao poste. Propusemo-nos durante a semana a não desvirtuar o nosso jogo, para mostrar a todos o país e a todos o mundo a qualidade que existe no Caldas, e na Liga 3. Estou muito orgulhoso no trabalho da equipa.

Isto é um sonho de menino que realizei aqui. O Benfica veio cá fazer um jogo há uns anos, eu estava nas camadas jovens, era um miúdo e entrei de mão dada com os jogadores do Caldas. Nesse dia, eu e o meus colegas dissemos que um dia ainda haveríamos de defrontar o Benfica. Aos trinta anos, concretizei esse sonho. Quero agradecer a toda a gente e peço aos adeptos que venham à Mata e desfrutem deste ambiente fantástico.»