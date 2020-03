João Cancelo concedeu uma entrevista à plataforma Benfica Play, na qual recordou a forma como chegou às águias, aos 13 anos, depois de ter jogado contra os encarnados num torneio com a camisola do Barreirense, clube no qual iniciou o percurso no futebol.

«Quando o meu pai me disse que ia treinar ao Benfica, com a euforia e alegria, caíram-me as lágrimas. Não sei explicar o sentimento, mas foi também ver a alegria nos olhos da minha mãe e do meu pai. E foi aí que pensei que estava a começar a chegar ao patamar que eu queria», diz.

«No fim do primeiro treino quiseram logo ficar comigo e a partir daí foi sempre a subir e a sonhar», acrescentou.

Na formação do Benfica, Cancelo teve vários treinadores, mas assume que houve um que o marcou mais do que os outros: o atual treinador da equipa principal das águias.

«O mister Bruno Lage foi o treinador que mais me marcou na formação do Benfica. Tínhamos uma relação de pai e filho. Ele era quase como meu pai, estava sempre a puxar-me as orelhas e era o único que eu respeitava e que me conseguia meter na linha. Porque eu era muito irreverente», confessa.

Cancelo falou também sobre a mãe, que perdeu num acidente de viação no qual também o jogador ficou ferido, e explica que todas as conquistas são dedicadas à progenitora, que fez inúmeros sacrifícios para que Cancelo pudesse cumprir os seus sonhos.

«A minha mãe tinha três empregos para ganhar 700 euros ao fim do mês. Eu sentia que ela chegava a casa cansada e como era uma criança, não a podia ajudar. Por isso, quando comecei a ganhar algum dinheiro no Benfica, o meu ordenado ia todo para ela, que se matava a trabalhar para me meter comida na mesa», enaltece.

«Onde quer que a minha mãe esteja, eu sei que ela está orgulhosa de mim», acrescenta ainda o agora jogador do Manchester City, que confessa que todas as tatuagens que tem no corpo são dedicadas à mãe. «Ela está marcada no meu corpo e nunca ninguém vai apagar.»