Carlos Vinícius prepara-se para cumprir a segunda temporada no Fulham de Marco Silva, depois de 32 jogos e cinco golos na época de estreia, mas não esquece a passagem pelo Benfica.

Em entrevista ao podcast Mata-Mata, o avançado brasileiro recordou a época em que foi o melhor marcador da Liga portuguesa, com 24 golos em 47 jogos.

«No ano que passei o Benfica, jogando, sempre me senti valorizado pelos adeptos. Depois aconteceram outras coisas que nem eu consigo responder. Com clube, o atleta, os treinadores... todos os adeptos, quando venho a Portugal, perguntam-me porque é que saí do Benfica depois da época que fiz. Pensam 'ele deve saber'. Mas a verdade é que eu não sei», garante o jogador.

Após essa temporada de grande nível (2019/20), Carlos Vinícius acabou por ser emprestado ao Tottenham. Seguiu-se nova cedência, desta feita ao PSV Eindhoven, antes de assinar pelo Fulham.