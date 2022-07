O Celtic anunciou esta manhã a contratação de Jota ao Benfica em definitivo.

O clube escocês não detalha os valores do negócio, mas o Maisfutebol escreveu há um ano, aquando do acordo pelo empréstimo, que os católicos podiam ficar internacional sub-21 português em definitivo por 7,5 milhões de euros por 70 por cento do passe.

Relativamente ao contrato, o campeão da Escócia informa que o extremo fica com um vínculo válido por cinco anos, até 2027.

«Estou a sentir-me muito bem. É um passo tremendo na minha carreira. Estou muito contente por juntar-me ao Celtic e só quero dar alegrias aos adeptos, à nossa equipa e conquistar o máximo de título possível», disse o jogador de 23 anos.

Na época passada, refira-se, Jota somou 13 golos e 14 assistências em 40 jogos pelo Celtic. O jovem despede-se do Benfica depois de década e meia ligada às águias.