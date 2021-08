João Mário, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da TVI24 após a vitória frente ao PSV Eindhoven (2-1), na primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Era importante vencer e os golos fora já não contam. Entrámos bem no jogo, conseguimos chegar ao 2-0, infelizmente sofremos este golo mas a equipa está de parabéns porque trabalho bastante.»

O Benfica quebrou fisicamente na segunda parte? «Não direi quebra física, o adversário tem muita bola, joga bem, mas já estávamos preparados para isso. Podíamos ter saído melhor num ou noutro lance, mas temos o segundo jogo e estamos confiantes. A qualidade do adversário só realça aquilo que foi a nossa vitória. Iremos dar tudo para estarmos na Liga dos Campeões e falta ainda o segundo jogo.»