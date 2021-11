Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Bayern Munique na Alemanha por 5-2:

«Sabíamos que íamos jogar com um adversário com muita qualidade, mas também é verdade que o Benfica entrou bem no jogo. Fizemos o 1-0 e houve uma decisão do VAR que não me parece ter sido a melhor, mas de qualquer maneira o Benfica teve sempre o jogo dividido, sabendo que a equipa do Bayern Munique é uma equipa muito forte quando acelera o jogo e que tem uma intensidade de execução dos quatro avançados que não é fácil parar. E o jogo da primeira parte parecia estar equilibrado. E estava no contexto do jogo, mas sempre que aqueles jogadores do Bayern se movimentam para espaços e definição, são jogadores perigosos. E criaram-nos alguns problemas na primeira parte, sobretudo no nosso lado esquerdo.

Mas houve coisas boas neste jogo. O resultado não é bom: perdemos 5-2, fizemos dois golos, mas isso não nos satisfaz. Mas houve coisas boas, principalmente de alguns jogadores individualmente que entraram, que não têm jogado tanto e que deram uma boa resposta. E era isso que eu esperava de alguns jogadores.»