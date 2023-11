(em atualização)

Os momentos que antecederam o jogo entre a Real Sociedad e o Benfica ficaram marcados por confrontos graves nas imediações do Estádio Anoeta.

Segundo o Diario Vasco, entre 50 e 60 encapuzados escaparam do da caixa de segurança montada ao Benfica pela Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco, e registaram-se agressões, além do arremesso de tochas e de cadeiras.

Ainda segundo o mesmo jornal, pelos menos três pessoas foram detidas. Há relatos de feridos.