FIGURA: Galeno

Fechou a época com chave d’ouro. Galeno arrancou a expulsão de Victor Gomez e fez o único golo do encontro. O extremo portista esteve sempre muito ativo na esquerda e, sempre que tocava no esférico, era assobiado. Ficou perto do golo com um remate em arco, valeu espantosa defesa de Matheus, e foi do mesmo jeito que conquistou os três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Victor Gomez

Mudou toda a configuração do jogo. Depois de uma entrada dura que lhe valeu o cartão amarelo, Victor Gomez travou em falta Galeno, que se preparava para isolar, e viu o segundo, recebendo a consequente ordem de expulsão. A partir daí, os bracarenses tiveram de fechar as linhas e tentar esticar o jogo em contra-ataque, perante o domínio portista.

OUTROS DESTAQUES

Matheus (Sp. Braga): Foi o responsável por manter a incerteza no marcador até ao final da partida. Matheus exibiu-se em bom nível e na retina ficou a tripla defesa. Na mesma jogada, impediu o golo a Pepê, Francisco Conceição e a Galeno. Nada pôde fazer na segunda tentativa do brasileiro.

Wendell (FC Porto): Bom jogo do lateral esquerdo dos dragões. Sempre muito assertivo, deu vida ao flanco esquerdo, apoiando constantemente Galeno. Fez um corte que valeu os três pontos. Quando Ricardo Horta se preparava para marcar, Wendell tirou-lhe o pão da boca.