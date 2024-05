O Sporting de Braga é campeão nacional de juniores!

A equipa minhota empatou este sábado na visita ao FC Porto (3-3) e confirmou o terceiro título da sua história no escalão de sub-19, dez anos depois da última conquista.

Os arsenalistas, que sucedem ao Famalicão, adiantaram-se aos 27 minutos em Pedroso, com um golo de Luís Fernandes, mas os dragões responderam com um bis de Alfa Baldé ainda antes do intervalo.

Já no segundo tempo, Rúben Furtado bisou, com golos aos 46 e 48 minutos, mas o FC Porto ainda conseguiu reduzir de penálti, por Mariano Regal, nos descontos.

Com uma jornada ainda por disputar, o Sp. Braga passou a somar 31 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Benfica, que à mesma hora empatou a zero no reduto do Académico de Viseu.