O Club Brugge perdeu na deslocação ao reduto do Oostende (3-0), na 28.ª ronda da Liga belga, antes de defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Thierry Ambrose (44m), Cameron McGeehan (58m) e David Atanga (90+5) marcaram no triunfo do Oostende, que segue no 16.º e antepenúltimo posto no campeonato.

O Club Brugge é quarto classificado, com 46 pontos. Na próxima terça-feira, depois de uma derrota por 0-2 na primeira mão, defronta o Benfica na Luz.