O lateral-esquerdo David Jurásek é o mais recente reforço do Benfica e, na entrevista de despedida ao Slavia de Praga, assumiu que a carreira tem seguido um ritmo mais acelerado do que aquele que previa.

«Ainda nem acredito que está a acontecer. A minha jornada no futebol de alguma forma seguiu em frente e estou muito feliz com isso. Houve coisas boas e coisas más, mas as belas predominaram. Principalmente no último ano e meio. Estou a desfrutar», afirmou o lateral checo aos meios de comunicação do anterior clube, antes de recordar que, há três anos, pensou em desistir do futebol.

«Fui para o Prostějov [em 2020] em baixo, a sentir que nunca daria certo no futebol, e estava lentamente a começar a procurar um emprego, mas resultou muito bem. Não diria que isto me assusta, mas estou ansioso pelo que a minha carreira no futebol ainda me pode trazer. Há três anos era assim. Agora, veremos como vai ser», completou.

Jurásek mostrou-se «aliviado» por ver concluído o processo da transferência para o Benfica e revelou-se «ansioso» por reencontrar Alexander Bah, assim como Petar Musa, outro ex-Slavia Praga.

«Acredito que a transição para o Benfica será um pouco mais fácil graças ao Alex Bah e ao Petar Musa, apesar de não ter convivido com o Petar no Slavia, mas acredito que me vão ajudar um pouco no início. Vi recentemente o percurso do Benfica na Liga dos Campeões e acredito que podemos dar continuidade a isso», concluiu.

Jurásek, refira-se, custou 14 milhões de euros e assinou um contrato válido até 2028.