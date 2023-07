O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de David Jurásek, lateral-esquerdo que chega do Slavia Praga.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, as águias informam que pagaram 14 milhões de euros pelos serviços do futebolista checo. O Slavia, diga-se, «terá ainda direito a receber 10 por cento do valor de uma futura cedência do referido jogador», lê-se, na nota.

Jurásek, informaram ainda os encarnados, assinou um contrato válido por cinco anos, até 2028, e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Depois da saída a custo zero de Grimaldo, está encontrado o novo defesa-esquerdo que vai concorrer com Mihailo Ristic por um lugar no onze inicial da equipa de Roger Schmidt.

Jurásek, já internacional A pela República Checa aos 22 anos, chega ao Benfica depois de uma temporada em que fez 11 assistências e dois golos em 44 jogos pelo Slavia. É o terceiro reforço das águias para 2023/24, depois de Orkun Kokcu e Ángel Di María.

✍️🇨🇿 Bem-vindo, Jurásek!#Jurásek2028 pic.twitter.com/KqmBLuLzw3

— SL Benfica (@SLBenfica) July 10, 2023