Alex Telles, antigo lateral do FC Porto, veio a público garante que não estaria disposto a representar um rival dos dragões em Portugal: o Benfica.

Em entrevista no podcast Denílson Show, com a presença do ex-internacional brasileiro, o jogador dos quadros do Manchester United explicou a sua postura.

«Eu, Alex, não jogaria num rival. Fiz história no FC Porto, todos gostam de mim lá, não tenho como jogar no Benfica», começou por dizer, repetindo a ideia mais à frente: «Tenho respeito pelos clubes em que joguei. Joguei no Galatasaray, não jogo no Fenerbahçe. Joguei no FC Porto, não jogo no Benfica. Joguei no Juventude, não jogo no Caxias.

O lateral esquerdo de 30 anos falou ainda sobre o polémico cachecol ex-Benfica que exibiu nos festejos do título do FC Porto em 2018: «É bom falar desse assunto, na época retratei-me, foi uma coisa totalmente inesperada. Foi na empolgação, nunca falei sobre isso. Estávamos a comemorar o titulo nos Aliados, estávamos empolgados, os Aliados estavam lotados, chegando lá vimos aquela empolgação. Desde a chegara, era boné para cima, bandeira, faixa. Antes dessa faixa, eu já tinha aberto umas 30. O meu erro foi ter aberto à frente da imprensa. Lembro-me da cara da pessoa, a pedir para eu abrir aquilo, peguei do chão, abri, acho que foram dois ou três segundos.»

«Eu sou uma pessoa que respeita muito as instituições. Primeiro, a que eu jogo, depois as outras. Isso deu que falar. Quando cheguei no balneário, estava a internet a bombar, a receber ameaças e tal. Gosto da rivalidade dentro de campo, faz parte do futebol, mas quando passa disso...senti-me mal nesse momento porque não faz parte da minha pessoa. Não preciso desrespeitar um clube para ser amado pelo meu clube», rematou Alex Telles.