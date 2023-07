Lembra-se do Bola na Barra, popular rubrica do programa Maisfutebol na TVI24? O desafio continua a proporcionar momentos de diversão nas equipas de futebol. Neste caso, no plantel principal do FC Porto.

Sérgio Conceição apresentou um divertido exercício aos jogadores azuis e brancos. O último a acertar nos ferros da baliza perdia.

Diamantino Figueiredo e Wanderson Galeno ficaram para o fim.

O treinador de guarda-redes do FC Porto acabou por colocar a bola na trave antes do extremo brasileiro, que foi o natural alvo das brincadeiras dos colegas de equipa.

Ora veja: