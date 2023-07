Nanu vai ser jogador do Samsunspor da Turquia. O lateral-direito tinha contrato até 2025 com o FC Porto, mas vai libertar-se do vínculo com os dragões e assinar pelo clube turco.

Contratado ao Marítimo em 2020, o internacional pela Guiné-Bissau passou por dois empréstimos em 2022/23. Primeiro, jogou na MLS pelo Dallas FC, regressou ao Dragão em novembro e depois esteve cedido ao Santa Clara até final de 2022/23.

A HISTÓRIA DE NANU

O Samsunspor venceu a II Liga turca e está de volta à elite.