O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita procurou o FC Porto esta semana para tratar da negociação de Otávio e, sabe Maisfutebol, planeia a contratação do médio luso-brasileiro para o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo.

As primeiras conversas, entretanto, não foram positivas para os sauditas, e não teve sucesso a investida feita abaixo dos 40 milhões de euros, que, recorde-se, é hoje a cláusula de rescisão do jogador dos dragões.

Pinto da Costa não tem qualquer interesse na saída de Otávio. Por isso, inclusive, vai tentar prolongar ao máximo a negociação até o próximo dia 15 de julho, quando a cláusula de rescisão do médio dos dragões sobe novamente para 60 milhões de euros.

Na visão da SAD do FC Porto, a permanência de Otávio na nova temporada, que é dos jogadores mais bem pagos do plantel, é fundamental para o êxito desportivo do clube. Uma opinião partilhada totalmente com a de Sérgio Conceição.

Aos 28 anos, Otávio tem contrato válido até junho de 2025 com o FC Porto, que é detentor de apenas 67.5 por cento do passe do jogador.