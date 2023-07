O Benfica cumpriu nesta segunda-feira à tarde o primeiro treino no relvado do estágio que está a realizar em Inglaterra.

No St. George's Park, casa da Federação Inglesa de Futebol, Roger Schmidt teve à disposição 30 jogadores: o jovem guarda-redes André Gomes, que recupera de uma operação a um ombro, foi o único ausente dos trabalhos no campo Alan Shearer. Gonçalo Ramos esteve no relvado, mas ainda está em fase de recuperação da lesão muscular na coxa direita que o afastou dos jogos da Seleção Nacional em junho.

Orkun Kökcü, o único dos reforços para 2023/24 que viajou no domingo à noite para Birmingham, falou aos jornalistas antes do treino que teve os primeiros minutos abertos à comunicação social, sendo expectável que Ángel Di María e David Jurásek (ainda por oficializar como jogador do Benfica) se juntem à equipa em breve, além de Nicolás Otamendi, que teve permissão para regressar mais tarde das férias por ter estado ao serviço da seleção da Argentina.