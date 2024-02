David Neres, jogador do Benfica, em declarações no final do empate (0-0) em Toulouse, que apurou os encarnados na Liga Europa:

«Sabíamos que ia ser muito difícil, mas sabíamos também que tínhamos de lutar até ao final e foi isso que fizemos. É um empate que sabe a vitória, pelo muito que sofremos no jogo.

Acho que fiz uma boa partida, pelo que o jogo ofereceu. Saio satisfeito por isso.»