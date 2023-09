David Neres esteve em destaque na vitória do Benfica em casa do Portimonense (3-1), com um golo e uma assistência, mas ainda foi a tempo de assistir a alguns momentos da final da Taça do Brasil entre São Paulo e Flamengo.

Formado no tricolor, o extremo brasileiro filmou-se no autocarro a ver o jogo através de um telemóvel e festejou a conquista do São Paulo, tendo cantado o hino do clube.

A equipa de Dorival Júnior, refira-se, empatou a uma bola com o Flamengo, mas beneficiou do 1-0 da primeira mão para levantar a Taça do Brasil.