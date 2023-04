O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação em 10.200 euros, devido ao arremesso de duas cadeiras para o relvado, no final da derrota encarnada em Chaves.

Segundo o relatório do árbitro, as duas cadeiras foram arremessadas pelos adeptos do Benfica, «identificados por camisolas, cânticos e cachecóis», após o apito final.

A primeira saiu «da bancada nascente» e caiu «no interior do terreno de jogo, próximo da zona onde se encontrava o quarto árbitro, não tendo atingido ninguém», enquanto a segunda cadeira «foi arremessada da Bancada Central Nascente» e caiu «fora do retângulo de jogo, sem atingir qualquer elemento.»