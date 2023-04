Ruben Amorim foi castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação, na sequência da expulsão no jogo com o Arouca. O treinador do Sporting foi ainda multado em 4080 euros.

«Vai para o c..., vai para o c.... És sempre a mesma m... Joga a bola», terá dito Ruben Amorim, segundo escreveu o árbitro no relatório, na direção do banco do Arouca.

Por isso mesmo, o treinador leonino e o preparador físico do Arouca, Filipe Freitas, foram expulsos e ambos punidos com um jogo de suspensão.