A caminho do Benfica com um contrato de um ano para assinar, ao que tudo indica, na próxima semana, Ángel Di María esteve neste sábado num jogo de homenagem ao ex-companheiro de seleção Maxi Rodríguez e foi confrontado com a transferência para os encarnados.

«Vais para o Benfica? Já está?»

«Não sabemos. (...) Estamos a tratar. (...) Estamos a ver», disse com um sorriso nos lábios e claramente a tentar fintar de todas as formas a questão.

O jogador de 35 anos foi mais claro, porém, quando foi questionado se ia continuar ao serviço da seleção da Argentina por mais tempo. «Um pouquinho mais», respondeu.

Di María encontra-se na Argentina, onde foi convidado para dois jogos de homenagem neste fim de semana: sábado a Maxi Rodríguez em Rosario Central, a sua cidade natal, e domingo a Juan Román Riquelme, em Buenos Aires.