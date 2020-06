Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica declarou neste sábado que, pela primeira, as águias vão fechar um exercício com um endividamento inferior a 100 milhões de euros.

«Vamos fechar o exercício do segundo trimestre com um endividamento inferior a 100 milhões de euros, sendo 60 milhões relativos ao último empréstimo obrigacionista. É a primeira vez que vamos ter um exercício que fecha com um endividamento inferior a 100 milhões de euros», disse, numa entrevista à BTV.

O dirigente falava sobre o empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros que o Benfica vai lançar no final do mês de junho, e que fará aumentar essa dívida.

«Se esta emissão tiver o sucesso que esperamos, o endividamento subirá para 130 milhões de euros, que ainda assim é um valor muito baixo para uma entidade como a nossa que, como grupo, está a faturar cerca de 300 milhões de euros. Já tivemos alturas em que o nosso endividamento era duas a duas vezes e meia a nossa faturação, e se este for o número, o endividamento será de cerca de um terço do valor da faturação», enalteceu.