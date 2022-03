A 22 de março de 2003, há 19 anos, o Benfica despedia-se do velho Estádio da Luz com uma vitória pela margem mínima frente ao Santa Clara (1-0), na 26.ª jornada do campeonato nacional.

Simão Sabrosa, de grande penalidade, marcou o último golo no antigo recinto, ao minuto 62, e terminou a época 2002/03 com os mesmos 18 golos que Fary (Boavista).

O Benfica de José António Camacho passou os meses seguintes a jogar em casa no Estádio do Jamor, até à inauguração do novo Estádio da Luz, a 25 de outubro de 2003.

