São duas as alterações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, para o duelo frente ao Estoril, das meias-finais da Taça da Liga.

No meio-campo, João Neves regressa à titularidade, por troca com Florentino. O médio tinha começado no banco frente ao Boavista, devido a um pequeno problema físico, o qual parece totalmente debelado.

No ataque é que se dá a principal surpresa: Arthur Cabral, titular nos últimos jogos, começa como suplente e Musa quem salta para o onze.

No banco das águias, de resto, destaque para a presença de Benjamín Rollheiser, reforço anunciado no passado sábado. Álvaro Carreras e Marcos Leonardo também estão na ficha de jogo.

No lado do Estoril, o técnico Vasco Seabra promove cinco alterações face à equipa que entrou de início na derrota diante do Arouca, para a Liga.

Desde logo na baliza, onde o eleito é Dani Figueira, em detrimento de Marcelo Carné, habitual titular. Depois, Raúl Parra, Tiago Araújo, João Marques e Alejandro Marqués dão os lugares a Mangala, Wagner Pina, Heriberto e Cassiano, respetivamente.

SIGA AQUI, A PARTIR DAS 19H45, O BENFICA-ESTORIL.

OS ONZES DA PARTIDA:

ONZE DO BENFICA: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökcü; Di María, Rafa e João Mário; Musa.

ONZE DO ESTORIL: Dani Figueira, Volnei, Bernardo Vital e Mangala; Wagner Pina, Koba Koindredi, Mateus Fernandes e Rodrigo Gomes; Guitane, Cassiano e Heriberto.