O defesa sérvio Mihailo Ristic estreou-se neste domingo a marcar pelo Benfica e fê-lo em grande.

O lateral fechou a goleada do Benfica ao Estoril com um grande golo num remate poucos metros à frente do círculo central que surpreendeu toda a gente e deixou Roger Schmidt a sorrir.

Mas Ristic já tinha avisado. Se calhar não lhe deram ouvidos, mas ele tinha avisado quando viu a (baixa) pontuação que a FIFA lhe atribuiu no remate.

«Pff… 61 no remate? Venham ao treino ver o meu remate», reagiu num vídeo que o Benfica partilhou na BTV.