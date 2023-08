O Benfica estreia-se este sábado em casa, naquele que é em termos absolutos o primeiro jogo da equipa no Estádio da Luz nesta nova época, com uma receção ao E. Amadora, agendada para as 20.30 horas.

Trata-se de um jogo de relevada importância para os encarnados, depois da estreia com uma derrota no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, em jogo da primeira jornada.

A maior dúvida está na baliza. Após sofrer três golos e ser fortemente criticado por Roger Schmidt, o grego Vlachodimos tem a titularidade em risco, até porque Trubin está à espreita de uma oportunidade. Para já, porém, o alemão deve manter Vlachodimos no onze.

Por isso, a grande novidade vai ser o brasileiro Arthur Cabral. Perante a indisponibilidade de Petar Musa, que foi expulso no Bessa e cumpre um jogo de castigo, o ponta de lança contratado à Fiorentina vai estrear-se e logo como titular.

O E. Amadora, que não conta com Miguel Lopes, que cumpre castigo disciplinar, procura tmbém a primeira vitória, após a derrota caseira na primeira jornada da Liga por 1-0, frente ao V. Guimarães.

os onzes prováveis para o Benfica-E. Amadora