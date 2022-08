FC Porto e Sporting garantidos, Benfica com meio caminho andado para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A participação portuguesa na Champions League com representação de três equipas ficou bem encaminhada nesta quarta-feira com a vitória por 2-0 dos encarnado.

De qualquer modo, FC Porto, Sporting e mesmo o Benfica já sabem em que situação ficam para o sorteio de 25 de agosto, uma vez que nenhum deles sairá do pote em que se encontra: dragões no 1, Sporting no 3 com o Benfica, se as águias confirmarem a presença próxima terça-feira, na Luz.

Na realidade, não há grandes mudanças em relação aos potenciais adversários das equipas portuguesas, sobretudo no que toca às principais equipas europeias. Neste momento, o Pote 1 e 2 estão definidos e só o Benfica é, cada vez menos, uma incógnita no três.

Ou seja, é no Pote 4 que se preveem mudanças, numa altura em que falta um jogo para terminar a qualificação para a prova. Assim, o ponto de situação é este, com as equipas de maior coeficiente a entrarem neste exercício como fazendo parte da fase de grupos.

Caso o Benfica falhe na terça-feira, abre um vaga no Pote 3, que será ocupada pelo primeiro nome do Pote 4. Ou seja, se não for o Rangers, será o Din. Zagreb. Se não for o Din. Zagreb será o Est. Vermelha e, se croatas ou sérvios não se qualificarem, será certamente o Marselha que está garantido na Liga dos Campeões.

No fundo, o FC Porto sabe que evitará pelo menos alguns dos principais candidatos ao troféu, em relação a Sporting e, eventualmente, ao Benfica.