O Benfica pode somar nesta sexta-feira o décimo jogo consecutivo sem vencer o FC Porto. A última vitória das águias sobre os dragões aconteceu em março de 2019 e nos últimos três jogos foi sempre a equipa de Sérgio Conceição a vencer o Clássico.

Naquele que será o primeiro de Roger Schmidt à frente o Benfica, o treinador foi questionado como se pode combater essa hegemonia recente do FC Porto, mas desvalorizou o registo.

«Acho que é muito fácil: temos de nos focar nestes 90 minutos. Não vamos ganhar ou perder por causa dos jogos do passado e essa é sempre a minha convicção», receita.

O alemão reconhece que dados históricos são sempre alvo de atenção, mas não para os jogadores ou os treinadores.

«Há sempre muito interesse em estatística, mas ganhar, perder ou empatar nesta sexta-feira depende sempre do que se joga no campo e não o passado, as vitórias. Temos de estar concentrados como nos últimos jogos, a nossa atitude no jogo é que conta. A história é interessante, mas para mim e os jogadores não é assim muito importante», declara.

Schmidt elogia muito a equipa orientada por Sérgio Conceição, que diz ser muito compacta.

«O FC Porto tem uma grande equipa, tem muita qualidade. São muito fortes no ataque, mas também na defesa e no meio-campo. É uma equipa completa e compacta. Por isso, espero um jogo de alto nível, com duas equipas de grande qualidade. Ambas querem ganhar o jogo.»