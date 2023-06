No terceiro episódio do documentário «Eu amo o Benfica», que revela os bastidores da temporada da equipa encarnada, que conquistou o título nacional, é exibido um comentário reprovador de Odysseas Vlachodimos à equipa do FC Porto.

«Afinal, os tubarões não têm dentes», é o título do terceiro episódio, que coloca o foco no calendário de outubro, que apresentava desafios de enorme exigência à equipa de Roger Schmidt.

Um desses jogos era a visita ao FC Porto, da qual o Benfica saiu com uma vitória por 1-0.

Antes do encontro, já no balneário, vários jogadores alertavam para a intensidade do clássico. «Atenção às entradas que estão sempre a fazer fita», ouve-se alguém dizer. Florentino diz que os adversários «vão querer irritar», enquanto que João Mário pede «atenção aos duelos».

No final, embora o ambiente fosse de festa, Odysseas Vlachodimos solta um desabafo, sentado no seu lugar: «Equipa de m****. Que equipa de m**** que estes são», refere o guarda-redes, em inglês.

Entre as comemorações, lideradas pelo presidente do Benfica, Rui Costa, que desceu ao balneário, ouve-se ainda Gonçalo Ramos a dizer: «Eram só moedas de dois euros no chão.»

«A conclusão que tiras é que são ricos», responde Rafa, autor do golo da vitória do Benfica no Dragão, em imagens incluídas no documentário disponibilizado na plataforma Benfica Play.