2019 foi o ano do 37.º título nacional do Benfica e das conquistas de Jorge Jesus no Brasil. O treinador amadorense foi figura de proa em 2019, mas o título das águias deu também algumas das principais figuras ao futebol nacional no ano civil. Mesmo sem vencer nada em 2019, Sérgio Conceição é uma personagem inquestionável, num lote que engloba ainda outros nomes que jogam além fronteiras.



Estes são algumas das dez Figuras Nacionais de 2019, selecionadas pelo Maisfutebol.