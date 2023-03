O FC Porto empatou este domingo em Guimarães, frente ao Vitória, por 2-2, e ficou mais distante dos líderes Benfica e Sporting, que partilham o primeiro lugar da fase de apuramento do campeão de juvenis.

O Benfica, refira-se, conseguiu um excelente triunfo por 3-1 em Braga, terreno do terceiro classificado, enquanto o Sporting venceu por 4-0 também fora de casa, neste caso o Torreense.

Assim sendo, Benfica e Sporting dividem o primeiro lugar com 21 pontos, o Sp. Braga é terceiro classificado com 18 pontos e o FC Porto ocupa o quarto posto com 17 pontos.

Domingo, 5 mar:

Sporting de Braga – Benfica, 1-3

Vitória de Guimarães – FC Porto, 2-2

Académica – Estoril Praia, 0-4

Sporting de Espinho – Feirense, 0-4

Torreense – Sporting, 0-4