Francisco Benitez apresentou esta sexta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica.

Na iniciativa, que decorreu ao final da tarde numa unidade hoteleira de Lisboa, o candidato alertou os sócios sobre Rui Costa, recordando aquilo que a seu ver foram erros cometidos com Luís Filipe Vieira.

«Nas últimas eleições os resultados [desportivos] imperaram e acabou por se passar um cheque em branco a quem não merecia. Espero que desta vez os benfiquistas consigam separar bem o que é a bola entrar do que é a gestão do clube. Isso é importante para acabar com a questão dos cheques em branco para alguém que uma vez foi importante na história do Benfica», afirmou o candidato, acrescentando que «um bom resultado nestas eleições é o Benfica encontrar um novo rumo».

Retomando os pilares da candidatura que apresentou em 2020 e que depois se uniu à lista encabeçada por João Noronha Lopes, «tradição democrática, ambição desportiva e transparência», Benitez considera que é necessário um virar de página.

A olhar para o futuro, querendo apresentar um plano estratégico para a próxima década, Benitez destacou a experiência dos elementos da lista onde «todos são gestores de multinacionais» e deixou garantias para os 100 dias após as eleições.

«Irei promover a revisão estatutária, promover uma auditoria externa a todo o universo Benfica e promover uma política desportiva que apresente resultados em todas as modalidades», prometeu.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica realizam-se a 9 de outubro. Rui Costa, atual presidente, apresenta-se como candidato pela lista A e Francisco Benitez pela lista B, sendo que esta é composta por seis vice-presidentes: Pedro Casquinha, Carlos Lisboa Nunes, Bernardo Correia, Pedro Brinca, José Miguel da Luz e Victor Conceição. Para a Mesa da Assembleia geral corre João Pinheiro e para o Conselho Fiscal Nuno Leite.

[Artigo atualizado]