O presidente do Grémio, Romildo Bolzan Júnior, afirmou que o futebolista do Benfica, Franco Cervi, está entre as possibilidades para reforçar o plantel do emblema de Porto Alegre.

Em declarações ao canal de Youtube ‘Caju Tricolor’, na quinta-feira, Romildo abordou a janela de transferência que, a partir da próxima terça-feira (13 outubro), permite aos clubes brasileiros contratar noutros mercados.

«Este jogador está na lista de jogadores possíveis, porque está vinculado ao Benfica e não está a jogar. Teve uma grande passagem pelo Rosario Central, é um jogador importante. Conhecemo-lo bem e achamos que é um jogador que pode encaixar. Não foi feita proposta. Houve consulta para saber a sua situação real, para ver se é possível avançar», confirmou.

Cervi representa o Benfica desde a época 2016/2017, mas ainda não foi utilizado por Jorge Jesus nesta temporada. Em quatro épocas, fez 151 jogos oficiais e 20 golos.