Carolina Correia, jovem central de 20 anos, renovou contrato com o Benfica até 2025.

A jovem defesa está no clube desde 2018, terminou a formação no clube e, agora, tenciona afirmar-se na equipa principal depois da conquista do seu primeiro campeonato.

«É um sentimento único, é um sonho tornado realidade, ainda para mais sendo benfiquista desde pequenina. Estou muito contente por poder assinar o meu primeiro contrato profissional neste clube grandioso», disse a jogadora em declarações às plataformas do clube.