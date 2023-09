Jonas, antigo avançado do Benfica, recordou a passagem de Gabigol pela Luz e considerou que o compatriota não vingou nos encarnados porque teve pouca «paciência».

«Faltou um pouco de paciência ao Gabigol. Ele tinha chegado do Inter de Milão, no primeiro jogo da Champions o treinador [Rui Vitória] deixou-o fora dos convocados. Ele pensou "Venho do Inter, venho para jogar". Mas a nossa equipa vinha de quatro campeonatos. Na direita, era o Salvio, da seleção argentina, Nico Gaitán, Enzo Pérez, Mitroglou da seleção grega, Raúl Jiménez da seleção mexicana. A nossa equipa era muito boa», começou por dizer na ESPN.

«Pedimos-lhe calma que ele iria jogar. Ele foi ao diretor e avisou que ia embora, sendo que ele tinha chegado há apenas um mês. Ele avisou que ia voltar para o Santos, eles respeitaram e ele voltou para o Santos», acrescentou.

Gabigol chegou ao Benfica no verão de 2017, por empréstimo do Inter, mas deixou a Luz no mercado de inverno, ao fim de apenas cinco jogos e um golo, para ser cedido ao Santos.