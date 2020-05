Embora esteja atualmente no México, a representar o Atlas por empréstimo do Benfica, Germán Conti sonha com um regresso ao Colón.

«Eu digo sempre: o Colón é a minha vida. É tudo para mim e sonho voltar», disse o jogador, em entrevista nas redes sociais do emblema argentino.

«Sei muito bem que vou voltar ao Colón. Oxalá seja com muitos jogadores que tenham sentido de pertença e elevadas aspirações para conquistar títulos», acrescentou Conti, que foi capitão dos "sabaleros".

O defesa dos quadros do Benfica falou ainda da final da Taça sul-americana, que o Colón perdeu para o Independiente del Valle, e que acompanhou a partir de Lisboa.

«Senti um nervosismo terrível, mas ao mesmo tempo a tranquilidade de saber que vou viver algo assim com o Colón», finalizou.