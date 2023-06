O Bahia está a avançar nas conversas para garantir a contratação de Gilberto e, segundo o Maisfutebol apurou, a negociação em curso é para uma transferência em definitivo.

Já com o «sim» do lateral-direito, o emblema de Salvador agora busca um acordo com os encarnados, que pedem cerca de quatro milhões de euros para sacramentarem a venda.

A eventual chegada do jogador brasileiro tem a total aprovação de Renato Paiva. Apesar de liderar um projeto gerido pelo Grupo City para valorizar jovens, o treinador português também quer nomes mais experientes no plantel.

Aos 30 anos e com contrato até junho de 2025, Gilberto chegou à Luz em agosto de 2020, tendo custado três milhões de euros. Fez três épocas de águia ao peito e conquistou uma Liga (2022/23).