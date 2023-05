Gonçalo Guedes foi o único jogador do Benfica que esteve ausente na homenagem aos encarnados na Câmara Municipal de Lisboa, esta segunda-feira.

Segundo o emblema da Luz, o internacional português foi «submetido a cirurgia artroscópica ao joelho esquerdo» e, por essa razão, não acompanhou os 24 companheiros na cerimónia nos Paços do Concelho.

Recorde-se que Guedes lesionou-se na penúltima jornada da Liga, em Alvalade, mas esteve presente nos festejos da equipa após o jogo com o Santa Clara, no último sábado, que confirmou a conquista do 38.º título de campeão nacional do Benfica.