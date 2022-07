O regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica foi colocado como hipótese pelo jornal AS, nesta segunda-feira, e, em reação, o pai do internacional português abordou a ideia de um retorno à Luz.

«Ele é benfiquista, como há mais outros jogadores que gostariam de voltar, mas não sei se há condições para isso», disse Rogério Guedes à Antena 1. Questionado sobre se gostava que o filho regressasse, o pai de Gonçalo Guedes não hesitou e colocou logo a parte da vida particular à frente.

«É evidente, sempre estava junto à família, mas essa também é a parte dele. De qualquer forma, acho que se tivesse oportunidade de voltar ao Benfica, ele voltaria.»

De acordo com o pai, e mesmo que não haja interesse do Benfica neste mercado de transferências, o que parece claro é que Gonçalo Guedes pretende mais do que a realidade atual, «quer um clube de Liga dos Campeões» pois «no Valência há dois anos que não vê nada».

O progenitor concluiu depois: «Deveria estar num clube melhor, se bem que ele gosta de estar em Valência, no entanto queria mais um pouco em termos desportivos. Agora, se ele gostava de voltar ao Benfica, de certeza absoluta que gostava.»

Formado no Benfica, Guedes saiu da Luz em 2017 transferido para o PSG, clube que o emprestou e depois vendeu ao Valência.