Alejandro Grimaldo, que recentemente assinou pelo Bayer Leverkusen a 'custo zero', após sete temporadas e meia ao serviço do Benfica, concedeu uma entrevista ao jornal Marca, onde abordou a saída do clube da Luz para o clube germânico e recordou a última temporada nos encarnados.

«Penso que foi uma época de sucesso para todos. A equipa esteve muito bem desde o primeiro dia e ganhou o campeonato», começou por dizer.

Sobre a chegada do treinador Roger Schmidt, o espanhol diz que o primeiro :«Senti-me particularmente confortável desde o início, com o treinador [Roger Schmidt] e com o novo sistema que implementámos. No final, tudo acabou por correr como o clube queria e como eu queria. Foi um sucesso para todos», atirou.

O espanhol foi também convidado a fazer uma avaliação da última campanha das águias na Liga dos Campeões, que acabou por superar as expetativas:

«Na Liga dos Campeões são sempre os pequenos pormenores [que fazem a diferença]. É difícil chegar longe nas fases finais, mas penso que fizemos uma grande Liga dos Campeões. Primeiro, num grupo em que, a priori, não éramos favoritos e ficámos em primeiro lugar. Passámos aos oitavos de final e nos quartos de final, contra o Inter, demos o nosso melhor, penso que o clube ficou satisfeito com o nosso desempenho», apontou.

Quando questionado acerca da razão de ter escolhido o Bayer Leverkusen, Grimaldo admitiu que Xabi Alonso, treinador do clube alemão desde outubro do ano passado, teve um ‘peso’ significativo na tomada de decisão: «O meu contrato estava a acabar e havia muitas opções. Decidi-me pelo Bayer porque, desde o primeiro momento, Xabi Alonso e o clube mostraram muito interesse em mim. O Xabi ligava-me constantemente e mostrava-me que eu podia ser um jogador importante na equipa e, no final, depois de avaliar tudo (família, nova liga, novo clube, confiança do treinador...), decidi que era a escolha certa e estou satisfeito com a minha decisão.», reconheceu.

Sobre o rendimento que espera ter na primeira época no novo clube, o espanhol diz estar motivado e com muita ambição: « A ideia principal é ser o ala esquerdo... e tudo o que o treinador pedir. Penso que vou ser um jogador importante. Estou muito motivado, com muita ambição para chegar ao meu novo clube, a uma nova liga e penso que é a altura certa para vir para a Alemanha.»

O jogador abordou também a questão da seleção espanhola, ele que, aos 27 anos, não conta com qualquer internacionalização A pela ‘Roja’, mas diz ser ainda um objetivo, e que esse foi também um dos motivos que o levou a assinar por um clube das Bundesliga:

«É um dos objetivos que sempre tive e continuo a ter. E foi também uma das pequenas razões que me fizeram trocar a liga portuguesa pela Bundesliga. Acho que já fiz grandes exibições no campeonato português e ainda não tive a oportunidade de jogar pela seleção nacional. Quero mostrar a mim próprio e às pessoas que posso atuar em qualquer campeonato, e que numa das ligas mais fortes da Europa posso fazer as mesmas exibições e estar ao mesmo nível que em Portugal. E sim, o meu objetivo é ir à seleção espanhola na próxima convocatória e continuar a crescer como futebolista e como pessoa.», concluiu.