O treinador do Watford, Slaven Bilic, ficou mais do que agradado com a chegada de Henrique Araújo ao clube. O avançado do Benfica vai ser emprestado ao emblema do Championship inglês e o técnico croata mostrou a sua satisfação por poder contar com o madeirense.

«Estou muito, muito entusiasmado porque não há dúvidas do talento que ele tem. É uma contratação muito, muito positiva», disse, citado pelo Watford Observer.

«Assim que o nome dele foi proposto, gostei. Apaixonei-me por ele. Os seus movimentos, tudo nele. Nós queríamos o Henrique e tenho a certeza que ele nos vai ajudar», prosseguiu.

Bilic acrescentou: «Temos vários jovens jogadores, temos um par de portugueses que podem falar entre eles. Também temos jogadores que falam espanhol, pelo que também se entendem com o português. Portanto, espero que não seja necessário muito tempo para ele se adaptar. Isso é muito importante porque queremos usá-lo imediatamente. Espero muito dele»