Henrique Araújo terminou a última época em grande destaque no Benfica.

Além de ter marcado um hat-trick na final da Youth League, que valeu a primeira conquista das águias na prova, o jovem avançado bisou na última jornada da Liga e deu o triunfo ao Benfica em Paços de Ferreira.

De férias na Madeira, de onde é natural, o jogador assistiu ao jogo de sub-23 entre o Marítimo e o Sp. Braga e, no final, prestou declarações aos órgãos oficiais do Marítimo, clube que representou antes de mudar-se para o Seixal.

Henrique Araújo sublinhou a importância de manter a serenidade e não entrar em euforias pelas conquistas individuais que tem tido.

«Ainda estou no início. A conquista da Youth League foi bastante importante, mas foi um título de juniores. Também tem sido muito bom estará a jogar na equipa B para evoluir e crescer enquanto jogador», começou por analisar.

«As oportunidades na equipa principal correram bem, marquei golos e estou satisfeito com o meu percurso, mas ainda é o início. Falta muito e tenho de continuar a trabalhar com os pés no chão», acrescentou.

Nesse sentido, o jogador de 20 anos, recusa a ideia de pensar na possibilidade de as portas da seleção principal se poderem abrir em breve.

«O meu primeiro objetivo é continuar a subir no Benfica. Depois quero ganhar títulos e pensarei na seleção mais para a frente», declarou.