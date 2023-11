O Inter Milão anunciou esta segunda-feira que Pavard vai enfrentar uma paragem prolongada: o lateral francês deve parar entre sete e oito semanas, pelo que em princípio não joga mais este ano de 2023.

«Benjamin Pavard foi submetido esta manhã a avaliação clínica e exames complementares no Instituto Humanitas de Rozzano. Os exames confirmaram as sequelas da luxação da rótulo do joelho esquerdo», informou o Inter Milão.

«O defesa francês terá de usar aparelho ortodôntico funcional durante 3/4 semanas, antes de iniciar o trabalho de recuperação.»

Ora assim sendo, confirma-se que Pavard não necessita de ser intervencionado cirurgicamente, mas que o tratamento convencional o vai obrigar a parar cerca de dois meses, pelo que é baixa para o resto da Liga dos Campeões: incluindo a deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, a 29 de novembro.