O Liverpool já elaborou uma proposta de 80 milhões de euros, mais um bónus que pode chegar aos 20 milhões por objetivos, para contratar Darwin Nuñez ao Benfica.

Os ingleses mostram-se assim disponíveis para chegar a um máximo de 100 milhões de euros para garantir o avançado uruguaio, naquela que seria a maior contratação da história do clube.

A proposta teve a intermediação do empresário Jorge Mendes, que está a liderar o processo, à semelhança do que fez com outros grandes negócios do Benfica: por exemplo, João Félix, Ruben Dias, Ederson, Renato Sanches ou Raúl Jiménez.

Ora a proposta já chegou a Jorge Mendes e agora resta saber qual será a decisão do Benfica, que não ignora o facto de Darwin Nuñez ser um jogador muito pretendido e ter mais clubes interessados no mercado inglês. Por isso, é possível que a proposta do Liverpool possa vir a tornar-se uma porta de entrada para abrir espaço a mais negociações entre os clubes.

O Benfica não tem, aliás, pressa em resolver esta transferência.

Darwin Nuñez vai fazer em breve 23 anos e foi contratado ao Almería em 2020 por 24 milhões de euros, sendo que o clube espanhol ficou com 20 por cento de uma mais valia.

Na última época brilhou com um total de 34 golos, dos quais 26 foram marcados na Liga, o que o tornou o melhor marcador do campeonato, mais quatro assistências.